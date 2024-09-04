Утверждается, что официальный защитный чехол серии Apple iPhone 16 не будет иметь этого отверстия.

В этом году Apple готовится представить новую «кнопку захвата» для камеры в некоторых моделях iPhone 16. Эта инновационная кнопка, как ожидается, будет особенно полезна для пользователей, которые часто делают фотографии в альбомном режиме. «Кнопка захвата» будет расположена на правой стороне iPhone, что очень удобно при горизонтальной съёмке. Эта кнопка будет ёмкостной, что означает, она не только поддерживает различные жестовые операции, но и по-разному реагирует на нажатие, обеспечивая более точное управление фотографией. Например, свайпы вправо и влево по кнопке будут приближать и отдалять изображение, а легкое нажатие позволит сфокусироваться, а сильное нажатие начнёт или остановит съëмку.

Недавно в социальной сети был опубликован снимок силиконового защитного чехла стороннего производителя, на котором видно отверстие в ожидаемом положении «кнопки захвата». Однако, согласно последним сообщениям, официальный силиконовый защитный чехол Apple для iPhone 16 не будет иметь этого отверстия. Вместо этого, он будет иметь интегрированную конструкцию, которая не повлияет на нормальное использование ёмкостной кнопки. Хотя изначально предполагалось, что «кнопка захвата» будет доступна во всех моделях iPhone 16, последние сообщения Марка Гурмана из Bloomberg указывают на то, что эта кнопка может быть ограничена только моделью Pro.

Помимо «кнопки захвата», модели Pro серии iPhone 16 также будут оснащены немного большим дисплеем и новым чипом A18, который будет поддерживать функции Apple Intelligence. Кроме того, все модели серии будут иметь стандартные 8 ГБ памяти для управления Apple AI. Apple планирует раскрыть все тайны iPhone 16 на предстоящей пресс-конференции 9 сентября. На этом мероприятии будет опубликована дополнительная информация об этом новом устройстве, включая подробности о новой «кнопке захвата» и других инновациях.