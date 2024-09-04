Компания представила их как первые в мире планшеты с прозрачным дизайном.

Компания Red Magic готовится анонсировать два новых игровых планшета. Ожидается, что презентация новых игровых планшетов Red Magic состоится 5 сентября 2024 года. Согласно имеющейся информации, эти модели будут отличаться размерами дисплея: один планшет получит 10,9-дюймовый экран, а другой — 12,4-дюймовый. Перед официальным запуском бренд опубликовал изображения, демонстрирующие дизайн новых игровых планшетов под названием Red Magic Gaming Pad.

Судя по представленным изображениям, оба планшета, вероятно, будут иметь одинаковый дизайн, но будут различаться по некоторым ключевым характеристикам, таким как размер экрана, чипсет и ёмкость аккумулятора. Планшеты будут доступны в двух цветовых вариантах: Deuterium Transparent Silver Wing и Deuterium Transparent Dark Night. На задней стороне устройства в верхнем левом углу расположен модуль камеры, который включает в себя 50-мегапиксельную основную камеру, светодиодную вспышку и RGB-подсветку. Ниже камеры находится вертикальная прозрачная полоса с отпечатанными текстами, такими как «Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version», «Cooling System» и брендингом «Red Magic», на фоне которого изображён дизайн печатной платы.

На нижнем краю планшета расположены пара динамиков, микрофон и порт USB-C. На правом ребре устройства находится кнопка питания, неизвестная утопленная кнопка и пара микрофонов. На левом ребре, предположительно, есть разъëмы для подключения клавиатуры. Логотип бренда Red Magic размещён по центру задней панели.