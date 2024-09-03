Известный розничный продавец бытовой электроники в Дубае обнародовал рекламный видеоролик серии.

В преддверии осеннего релиза новой серии смартфонов от Apple, особенно iPhone 16 Pro Max, появляется всё больше информации о новых функциях и обновлениях. Одним из наиболее заметных изменений является добавление бронзового цвета в цветовую серию флагманских моделей. Согласно последним сообщениям, iPhone 16 Pro Max будет доступен в новом бронзовом цвете, который заменит синий цвет прошлогодней серии iPhone 15 Pro. Этот бронзово-титановый цвет описывается как «похожий на золото цвета шампанского серии iPhone 5s/6, но с более тёмным оттенком». Этот цвет не только добавляет классический и высококачественный вид смартфону, но и становится новым цветовым блокбастером этого года. Рекламный видеоролик от Sharaf DG, известного розничного продавца бытовой электроники в Дубае, демонстрирует этот новый цвет в действии. Но в нём не только показывается уникальный цвет новой модели, но и косвенно намекается на новую функцию макросъёмки.

Помимо обновлений функций цветопередачи и фотографии, iPhone 16 Pro также добился значительных улучшений в размере экрана и базовой конфигурации. Размер экрана увеличился с 6,1 дюйма в предыдущем поколении до 6,3 дюйма. Новый чип A18 Pro обладает идеальным балансом между производительностью и контролем энергопотребления. Это означает, что пользователи смогут наслаждаться высокой производительностью без значительного увеличения энергопотребления. Ожидается, что к концу этого года Apple выпустит около 90,1 миллиона мобильных телефонов серии iPhone 16. Из них на серию iPhone 16 Pro придётся от 66% до 70%, то есть примерно 59,8 миллионов единиц. Это говорит о высоких ожиданиях от новой серии и её потенциальной популярности на рынке.