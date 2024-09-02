Кроме того, стало известно, что камера iQOO 13 будет слабее с точки зрения съëмки.

2 сентября новая модель iQOO, iQOO 13, получила разрешение на доступ к сети, что означает, что этот новый продукт iQOO ещё на шаг ближе к своему официальному выпуску. Это было подтверждено публикацией скриншота лицензии нового устройства, где указан номер модели устройства V2408A, который, является кодовым названием iQOO 13.

Согласно имеющимися сообщениям, iQOO 13 будет оснащён 2K OLED-экраном от BOE. Параметры экрана аналогичны BOE X1, с улучшенным контролем узких рамок. Базовый материал BOE X1 известен своей пиковой яркостью более 2600 нит, минимальным значением нижней рамки 1,165 мм и поддержкой режима ШИМ затемнения с частотой 2160 Гц. Что касается камеры, то iQOO 13 по сравнению с предыдущей моделью получит камеру немного хуже. Характеристики 50-мегапиксельной трехкамерной системы будут уступать предыдущей версии. Однако, наличие перископической камеры оставляет надежду на сохранение некоторых ключевых фотографических возможностей. Кроме того, за исключением ослабления функции камеры, в других аспектах будет небольшое улучшение. iQOO 13 будет оснащён батареей с мощностью зарядки около 100 Вт. Также будет присутствовать одноточечный сверхзвуковой датчик отпечатков пальцев.