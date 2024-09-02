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СтарыйДед
Объявлена дата официальной конференции по запуску новых устройств Huawei
Она состоится 10 сентября, и судя по изображению, на ней может быть представлен смартфон с тройным складным экраном.

В преддверии осенней конференции, Huawei объявила о грандиозном мероприятии, которое состоится 10 сентября в Хунмэн Чжисин. Данная церемония приурочена к запуску нового продукта и представлению ряда инновационных устройств, среди которых, вероятно, будет первый в мире мобильный телефон с тройным складным экраном.

В 2019 году Huawei выпустила свой первый мобильный телефон со складным экраном — Huawei Mate X, который открыл новую эру в дизайне смартфонов. За последние пять лет компания продолжала совершенствовать технологии складных экранов, выпуская различные продукты, которые постоянно меняли представление пользователей о возможностях этих устройств. Теперь, в 2024 году, Huawei готовится к новому революционному шагу — выпуску первого телефона с тройным складным экраном.

По информации, распространенной в Интернете, первый телефон Huawei с тройным складным экраном будет иметь Z-образную форму и использовать беспрецедентное решение с двойным шарниром, позволяющим складывать экран внутрь и наружу. Размер экрана достигнет впечатляющих 10 дюймов, что позволит устройству функционировать как планшет, но при этом сохранять компактность и удобство переноски в сложенном виде. Фронтальная камера будет расположена в центре верхней левой части экрана, а телефон, предположительно, будет оснащён стилусом.

Конструкция телефона с тройным складным экраном требует решения целого ряда технических и инженерных задач, включая обеспечение долговечности и стабильности экрана, прочности шарнира, а также вес и толщину устройства. Ю Чэндун, управляющий директор Huawei, ранее сообщил, что разработка этого телефона заняла пять лет. Цена этого инновационного устройства, вероятно, будет значительно выше, чем у текущих мобильных телефонов с большим складным экраном. Ожидается, что цена может преодолеть отметку в 20 000 юаней (примерно 240 000 рублей), что сделает его одним из самых дорогих смартфонов на рынке.

Каждая осенняя пресс-конференция Huawei привлекает большое внимание, и эта церемония не станет исключением. Ожидается, что на мероприятии будут представлены не только телефон с тройным складным экраном, но и другие инновационные продукты, которые принесут потребителям уникальный опыт, превосходящий их ожидания.

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