Ожидается, что Apple объявит линейку iPhone 16 на мероприятии «It's Glowtime» 9 сентября.





В преддверии ежегодного осеннего мероприятия Apple, которое пройдет 9 сентября под названием "It's Glowtime", распространяются различные слухи и утечки о новой серии iPhone 16. Одним из наиболее интересных аспектов будущих моделей является потенциальное уменьшение толщины рамок, особенно в моделях Pro.

Недавние отчеты и рендеры предполагают, что модели Pro в линейке iPhone 16 могут иметь самые тонкие рамки среди современных смартфонов, даже превосходя Galaxy S24. В частности, рендер, основанный на предыдущих отчётах, демонстрирует, что iPhone 16 Pro Max может иметь рамки толщиной всего 1,15 мм. Это существенное уменьшение по сравнению с текущими моделями iPhone 15 Pro Max, у которых рамки имеют толщину 1,55 мм. Согласно источникам, такое значительное уменьшение толщины рамок может быть достигнуто благодаря использованию технологии Border Reduction Structure. Эта технология позволяет сделать дисплей практически безрамочным, что потенциально может повысить визуальное удовольствие от использования устройства.

Помимо тонких рамок, в новой серии iPhone 16 ожидается ряд других инноваций. Например, все модели iPhone 16, включая стандартные и Pro версии, будут оснащены Action Button, который ранее был доступен только в Pro моделях iPhone 15. Кроме того, возможно появление новой кнопки, специально предназначенной для съемки фотографий и видео, хотя пока неясно, будет ли эта функция доступна во всех моделях или только в Pro версиях. Новая серия iPhone 16 также будет поддерживать функции Apple Intelligence, которые были анонсированы ранее в этом году. Эти функции будут доступны на всех моделях iPhone 16, в отличие от предыдущих моделей, где они были ограничены только Pro версиями. Кроме того, ожидается выпуск новых версий операционных систем: iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11 и tvOS 18.

Кроме того, на мероприятии "It's Glowtime" могут быть представлены и другие новые продукты Apple. В частности, ожидается выпуск новой серии Apple Watch Series 10 с большими дисплеями, а также возможное обновление iPad mini до седьмого поколения.