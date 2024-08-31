Возможно, она будет уникальной для более дорогих версий Find X8 Pro и Ultra.

Компания OPPO, как ожидается, скоро представит новые смартфоны серии Find X8, и, судя по последним данным, эти устройства будут иметь несколько значительных обновлений в дизайне и функциональности. Одним из наиболее заметных изменений станет переход на дизайн с плоскими краями, что, по всей видимости, является следствием влияния Apple на современные тенденции в дизайне смартфонов.

Новое поколение смартфонов OPPO Find X8, включая модели X8, X8 Pro и X8 Ultra, предположительно получит плоские края, что станет значительным изменением в сравнении с традиционным дизайном с закругленными краями, характерного для предыдущих моделей. Это изменение, вероятно, будет частью более широкой тенденции в индустрии смартфонов, где многие производители начинают возвращаться к плоским краям, как это видно в последних моделях Apple.

Ещё одним интересным обновлением, которое, как полагают, появится в серии Find X8, являются твердотельные или ёмкостные кнопки. Эта технология, также ожидаемая в предстоящей серии iPhone 16, может улучшить взаимодействие с устройством, обеспечив более интуитивный и комфортный доступ к различным функциям. В частности, предполагается, что в серии Find X8 будет введена «кнопка быстрого доступа», расположенная вдоль металлического края смартфона, на той же стороне, где находятся элементы управления громкостью и питанием. Эта кнопка будет обеспечивать быстрый доступ к задним камерам Hasselblad.

Однако, согласно новым данным, которые демонстрируют оригинальный X8 вживую, предполагаемая кнопка быстрого доступа не отображается в предполагаемом месте. Это может означать, что кнопка либо просто спрятана под чехлом, либо она является эксклюзивной для более дорогих вариантов Find X8 Pro и Ultra. Для базовой модели X8 также вероятно сохранение слайдера оповещений, при этом шансы на его обновление до твердотельной версии в 2024 году крайне малы.