Наиболее заметные изменения будут на задней панели устройства, но при этом они не кардинальные.

Ожидается, что Huawei вскоре представит новую серию смартфонов Mate 70, а недавно появившаяся информация раскрывает некоторые интересные изменения в дизайне и характеристиках топовой версии смартфона Mate 70 Pro. Наиболее заметные изменения, судя по рендерам, произошли на задней панели телефона.

Mate 70 Pro, похоже, сохраняет за собой фирменный круглый модуль камер, который использовался и в Mate 60 Pro, но с некоторыми улучшениями. Внешнее стеклянное кольцо стало толстым, светодиодная вспышка перенесена в нижнюю часть кольца. Кроме того, на модуле камеры появилась новая надпись: «AI-DC». Эта надпись, вероятно, указывает на улучшенную обработку изображения с помощью искусственного интеллекта для системы камеры.

Под корпусом Mate 70 Pro будет скрыт новый чипсет Kirin 9100. Хотя подробности касательно данного процессора пока скудны, можно ожидать, что он повысит производительность и эффективность данного смартфона по сравнению с Kirin 9000S, установленным в Mate 60 Pro.

Кроме внешнего изменения в системе камер Mate 70 Pro, также присутствуют и внутренние. Основной датчик теперь будет 60-мегапиксельным, что является улучшением по сравнению с 50-мегапиксельным датчиком Mate 60 Pro. 12-мегапиксельный сверхширокий датчик и 48-мегапиксельный 5-кратный перископический телеобъектив, судя по информации, остались неизменными. Однако эти компоненты дополнены более мощными алгоритмами обработки изображений, что должно привести к более чётким и детальным фотографиям. На передней панели будет установлен 48-мегапиксельный датчик, который заменяет 32-мегапиксельный датчик Mate 60 Pro.

Ну и вдобавок будет установлен датчик 3D ToF для улучшенного распознавания лиц, что обеспечит более надёжную и точную биометрическую аутентификацию.