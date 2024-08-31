Стало известно его название, размеры, диагонали дисплеев и основная камера.

Уже некоторое время ходят слухи о том, что Samsung разрабатывает премиальную версию своего складного смартфона Galaxy Z Fold 6. Эта информация была подтверждена списком кодовых названий, обозначенных во внутренней прошивке базы, а остальные подробности были опубликованы различными инсайдерами. Теперь надёжный инсайдер @evleaks раскрыл новые детали о предстоящем устройстве, включая его название, размеры, диагонали дисплея и информацию об основном датчике камер.

Сначала предполагалось, что новое устройство будет называться Galaxy Z Fold 6 Ultra, затем ему дали прозвище Slim, но в конечном итоге Samsung, вероятно, выберет другое имя. По данным источника, устройство будет называться Galaxy Z Fold Special Edition. Это название убирает цифру "6" из названия, что означает, что корейцы не будут продвигать его как часть прошлого поколения.

Galaxy Z Fold Special Edition будет тоньше, чем его предшественник. Толщина устройства в раскрытом состоянии составляют 4,9 мм, а в закрытом — 10,6 мм. Хотя эти значения не являются рекордными, они значительно ближе к китайским аналогам, чем к Galaxy Z Fold 6. Уменьшение толщины будет связано, в том числе, с отсутствием сенсорного слоя для стилуса S Pen — как сообщается, телефон лишается его поддержки. Дисплеи Galaxy Z Fold Special Edition будут больше, чем у Z Fold 6. Внешний дисплей будет иметь диагональ 6,5 дюймов, внутренний — 8 дюймов. При этом габариты смартфона естественно увеличатся.

Последняя информация, которую раскрыл @evleaks, касается основной камеры. Её сенсор должно увеличиться до 200 мегапикселей, вероятно, это будет тот же фоточип, что и в Galaxy S24 Ultra. Предполагается, что новый сенсор будет иметь 2-кратный зум без потерь, но информация о телеобъективе и широкоугольной камере пока отсутствует. Специальное издание Galaxy Z Fold, скорее всего, будет представлено в следующем месяце, но есть небольшой нюанс. Как сообщается, телефон будет доступен только в Южной Корее, возможно, и на других азиатских рынках. Возможно, корейцы изменят своё решение и захотят поднять продажи данной модели за счёт мирового рынка, где нынешний Galaxy Z Fold 6 терпит неудачу. По имеющимся данным, всего 270 000 единиц продано по всему миру, что значительно меньше, чем в случае с предыдущим поколением складных устройств.