При этом Sony может анонсировать PlayStation 5 Pro уже 9 сентября.

Несмотря на то, что Sony PlayStation 5 Pro не была официально представлена на Gamescom 2024, она стала «открытым секретом» среди разработчиков конференции. Последние дискуссии на популярных интернет-форумах проливают свет на предполагаемую дату выпуска и цену новой консоли. Хотя не вся публикуемая там информация может быть достоверной, в прошлом на этих форумах появлялись точные данные, и этот случай, возможно, не является исключением.

Анонимный пользователь сообщает, что Sony планирует выпустить PlayStation 5 Pro в двух вариантах. Цифровая версия PlayStation 5 Pro, по слухам, будет стоить $599, а версия с дисководом обойдется в $699. Более того, при условии, что официальный анонс состоится 9 сентября в блоге Sony, консоль поступит в продажу только 6 декабря. Если у пользователя уже есть внешний дисковод Sony PS5, можно будет подключить его к PlayStation 5 Pro, настроить соединение и сразу же начать использовать его, как и с PlayStation 5 Slim.

Кроме того, слухи подтверждают, что PlayStation 5 Pro не будет оснащена 2 ТБ NVMe SSD, что опровергает ранние слухи. Внешний вид консоли очень похож на ранее опубликованные рендеры, и многие сравнивают его с логотипом Adidas. Неясно, выпустите ли Sony игры специально для PlayStation 5 Pro, но вполне возможно, что появятся патчи, позволяющие разработчикам запустить их игры в разрешении 4K 120 FPS, чтобы получить статус игры «PlayStation 5 Pro Enhanced». Ведь разработчики уже работают с девкитами PlayStation 5 Pro, и их опыт настройки показывает, что новая консоль будет более мощной, чем базовая версия. Это особенно важно для игр, требующих высоких графических возможностей, таких как игры на Unreal Engine 5.