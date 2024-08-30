Несмотря на свою бюджетность, смартфон довольно-таки компактный и имеет толщину 8,53 мм, а весит всего 185 г.

Компания Vivo на днях представила на китайском рынке новый смартфон Y36, который позиционируется как бюджетное устройство, но при этом в современном дизайне и неплохими техническими характеристиками. Смартфон Vivo Y36 из-за своей бюджетности выделяется каплевидным вырезом на передней панели для селфи-камеры и более толстым подбородком по сравнению со своими боковыми рамками. Однако, несмотря на это, телефон имеет современный дизайн с плоской средней рамкой, что делает его визуально привлекательным. На задней панели расположен большой прямоугольный островок камер, придающий смартфону стильный и модный вид. Телефон имеет толщину 8,53 мм и весит всего 185 грамм.

За производительность смартфона отвечает MediaTek Dimensity 6300, построенный на основе 6-нм процесса TSMC. Этот чипсет использует архитектуру ядер «2+6»: 2×2,4 ГГц ядра Cortex-A76 + 6×2,0 ГГц ядер Cortex-A55, графический процессор — Arm Mali-G57 MC2. В тестах Geekbench этот чипсет набирает около 800 и 2000 баллов в одноядерных и многоядерных тестах соответственно. Смартфон оснащён 6,56-дюймовым 90-герцовым ЖК-экраном, который достигает пиковой яркости 840 нит. Экран также имеет сертификат защиты глаз от синего света, что делает его комфортным при длительном использовании. Устройство питается от аккумулятора ёмкостью 5000 мА*ч, который поддерживает зарядку мощностью 15 Вт.

Что касается фотографических возможностях Vivo Y36 оснащён основным датчиком на 50 МП (размер одного пикселя 0,64 мкм, f/1,8) на задней панели, который работает вместе с датчиком на 5 МП на передней панели. Кроме того, Vivo Y36 имеет степень защиты от пыли и воды IP54, что означает, что он выдерживает брызги и небольшой дождь. Телефон доступен в трёх цветовых вариантах — Moon Shadow Black, Distant Mountain Green и Diamond Purple.

Смартфон доступен в четырёх различных конфигурациях памяти: 6 ГБ+128 ГБ, 8 ГБ+128 ГБ, 8 ГБ+256 ГБ и 12 ГБ+256 ГБ. При этом ОЗУ можно виртуально увеличить ещё на 12 ГБ. Цены на эти конфигурации следующие: 6 ГБ+128 ГБ стоит 899 юаней (примерно 10 700 рублей), 8 ГБ+128 ГБ стоит 999 юаней (примерно 11 900 рублей), 8 ГБ+256 ГБ стоит 1099 юаней (примерно 13 100 рублей), а 12 ГБ+256 ГБ стоит 1299 юаней (примерно 15 500 рублей).