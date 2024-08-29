Смартфон Moto S50 является китайским вариантом глобальной модели Edge 50 Neo.

Motorola собирается представить на мировом рынке смартфон Motorola Edge 50 Neo, который уже набирает популярность пользователей. Этот новый флагман оснащён целыми рядом характеристик, которые делают его одним из самых привлекательных устройств в своём классе. Теперь появилась информация, что это же устройство выйдет в Китае под названием Moto S50. Модель S50 была замечена на Geekbench, где были раскрыты некоторые из её ключевых характеристик. Он сумел набрать 1057 баллов и 2977 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.

Основой Motorola Edge 50 Neo является чипсет MediaTek Dimensity 7300, изготовленный по 6-нанометровому технологическому процессу. Этот процессор обеспечивает высокую производительность и эффективность, что особенно важно для современных смартфонов. Данный чипсет имеет максимальную тактовую частоту процессора 2,50 ГГц и графический процессор Mali-G615 MC2. Устройство также оснащено 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и хранилищами UFS 2.2. Motorola Edge 50 Neo оснащён 6,4-дюймовым дисплеем типа POLED с разрешением 1,5K (2670x1220 пикселей) и соотношением сторон 20:9. Дисплей имеет частоту обновления 120 Гц и частоту отклика 300 Гц. Кроме того, экран имеет поддержку HDR10+ и 10-битного цвета, что делает изображение ещё более ярким и детализированным.

Основная камера устройства состоит из 50-мегапиксельного сенсора с функцией оптической стабилизации (OIS), 13-мегапиксельного ультраширокоугольного объектива и 10-мегапиксельного телеобъектива с трёхкратным оптическим зумом. На фронтальной стороне располагается селфи-камера на 32 мегапикселя. Смартфон оснащён аккумулятором на 4400 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 68 Вт. Кроме того, Motorola Edge 50 Neo предлагает ряд дополнительных функций, которые повышают его функциональность и удобство в использовании, включая встроенный в экран датчик отпечатков пальцев. Также устройство обладает защитой от воды и пыли в соответствии со стандартом IP68.