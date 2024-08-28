Он занял первое место в оценке производительности мобильной связи 5G от компании China Telecom.

В конце октября прошлого года был официально представлен Xiaomi 14 Pro, который быстро привлёк внимание, благодаря своей отличной конфигурации. А теперь данный смартфон не только занял первое место в категории мобильных телефонов 5G по комплексным характеристикам 5G, Wi-Fi и связи, проводимый компанией China Telecom, но и продемонстрировал впечатляющие результаты в различных аспектах. Он занял лидирующие позиции во всех трёх показателях.

Xiaomi 14 Pro оснащён 6,73-дюймовым микроизогнутым дисплеем, покрытым стеклом Xiaomi Dragon Crystal. Экран имеет разрешение 1440×3200 пикселей и поддерживает переменную частоту обновления LTPO 1–120 Гц, а также частоту регулирование ШИМ 1920 Гц. Одним из главных преимуществ Xiaomi 14 Pro является его система камер, разработанная вместе с Leica. Всё три камеры оснащены объективами с большой апертурой. Xiaomi 14 Pro оснащён кремниево-углеродной батареей с отрицательным электродом ёмкостью 4880 мА*ч, которая поддерживает проводную зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Судя по статистике, рыночные показатели Xiaomi Mi 14 Pro чрезвычайно высоки, а его продажи в три раза превысили уровень продаж его предшественника. Отраслевые обозреватели также выразили оптимизм по поводу перспектив продаж серии Xiaomi Mi 14. Специалисты занимающиеся анализом данных, спрогнозировали, что объëм продаж серии Xiaomi Mi 14 на внешнем рынке с лёгкостью превысит 7 миллионов единиц и, как ожидается, достигнет 8 миллионов единиц.