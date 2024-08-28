Предстоящая модель Hot 50 имеет обновлённый дизайн, по сравнению с предыдущим поколением.

Компания Infinix официально подтвердила, что 5 сентября состоится презентация новой серии смартфонов Infinix Hot 50 5G. Эта серия включает в себя следующие модели: Hot 50 (X6882), Hot 50i (X6531), Hot 50 5G (X6720), Hot 50 Pro (X6881) и Hot 50 Pro+ (X6880). В преддверии запуска были раскрыты некоторые характеристики и дизайн устройства.

Infinix Hot 50 5G будет оснащён процессором MediaTek Dimensity 6300. Смартфон будет доступен в вариантах с 4 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти, а также с 128 ГБ хранилищем UFS 2.2. Отличительной чертой Infinix Hot 50 5G является его тонкий профиль, достигающий всего 7,8 мм. Это делает его одним из самых тонких 5G-смартфонов в своем сегменте. Дизайн устройства заметно отличается от предыдущих серий Hot 40, в которых модуль камеры был похож на iPhone. Вместо этого Infinix Hot 50 5G имеет вертикально расположенную систему камер с небольшими квадратными элементами для камеры и светодиодной вспышкой.

Передняя часть смартфона оснащена дисплеем с отверстием под селфи-камеру, поддерживающим функцию "влажного касания". Это позволяет использовать телефон даже с влажными руками или во время дождя. На правом краю устройства расположены кнопки регулировки громкости и кнопка питания, а слот для SIM-карты находится на левом краю. Устройство также оснащено боковым сканером отпечатков пальцев. Infinix Hot 50 5G будет доступен в трёх цветах: чёрном, зелёном и синем. Кроме того, устройство имеет класс IP54, что обеспечивает ему защиту от пыли и брызг. Хотя размер батареи не был раскрыт, ожидается, что он будет достаточно ёмким, чтобы обеспечить долгую автономную работу.