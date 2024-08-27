Смартфон от Samsung больше напоминает устройство от Meizu, чем серию Galaxy S.

В начале этого месяца в сети появился первый просочившийся рендер передней части Galaxy S25 Ultra, показавший более закругленные углы и более узкую рамку. Теперь, благодаря новым утечкам от известного инсайдера Ice Universe, был получен более детальный взгляд на дизайн будущего флагмана Samsung.

Последние рендеры, опубликованные вышеупомянутым инсайдером, не только подтвердили более закругленные контуры, но и боковой профиль смартфона. Как видно на изображении, Galaxy S25 Ultra будет иметь полностью плоские стороны. Это изменение в дизайне, поскольку компания в последние годы внесла лишь небольшие изменения в более узкую рамку. Если эти изображения верны, то будущий флагман Galaxy может быть похож на последние устройства от Meizu со слегка закруглёнными углами и плоскими сторонами.

Кроме того, ранее упоминалось, что смартфон станет немного уже, но при этом сама панель станет шире, благодаря более узким рамкам. Дисплей S25 Ultra также будет немного больше, чем у предшественника, несмотря на более компактный корпус. Ширина Galaxy S25 Ultra, как сообщается, аналогична ширине iPhone 16 Pro Max. Galaxy S25 Ultra, вероятно, выйдет в первом квартале 2025 года и будет работать на мощном чипе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Это будет первое обновление по сравнению с предыдущей моделью, обеспечивающее более высокую производительность и эффективность.