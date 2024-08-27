Дизайн Realme GT7 Pro немного напоминает дизайн серии Xiaomi Mi 14.

В четвёртом квартале этого года должен состояться выпуск нового флагманского смартфона от Realme — Realme GT 7 Pro. Недавно опубликованные рендеры позволяют получить первое представление о дизайне этого устройства. Кроме того, имеются некоторые подробности касательно его характеристик.

Судя по рендерам, Realme GT 7 Pro будет иметь стандартный белый цвет корпуса. На задней части смартфона в левом верхнем углу будет располагаться модуль камер. Данный модуль включает в себя три камеры и светодиодную вспышку. Подтверждением тому, что это действительно GT 7 Pro служит схема, опубликованная инсайдером Digital Chat Station. Стоит отметить, что дизайн Realme GT 7 Pro имеет некоторое сходство с серией Xiaomi Mi 14, что достаточно интересно.

Что касается характеристик, Realme GT 7 Pro будет обладать современным Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, который обеспечит высокую производительность. Экран смартфона будет представлять собой 6,78-дюймовую панель с разрешением 1,5K. Экран будет оснащён ультразвуковым датчиком отпечатков пальцев. При этом утверждается, что некоторые параметры этого дисплея даже превосходят характеристики 2K-дисплеев последнего поколения.

Система камер Realme GT 7 Pro будет оснащена перископическим объективом IMX822, который поддерживает 3-кратный оптический зум и 120-кратный цифровой зум. Кроме того, устройство будет иметь 10-кратный гибридный зум с алгоритмом сверхвысокого разрешения. Аккумулятор Realme GT 7 Pro будет иметь ёмкость более 6000 мА*ч. Кроме того, Realme GT 7 Pro будет первым в мире смартфоном с зарядкой Super Flash мощностью 300 Вт. А в дополнение, он будет защищён от пыли и влаги по стандарту IP69.