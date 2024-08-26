Судя по её характеристикам, это может быть Radeon RX 8800 XT.

Новое поколение графических процессоров AMD, представленное в виде Navi 48, недавно появилось в бенчмарке OpenCL платформы Geekbench. Неуказанный SKU, вероятно, Radeon RX 8800 XT, был протестирован и показал широкий диапазон показателей, что не является неожиданным для предсерийного оборудования. Эти результаты подтверждают, что новые графические карты AMD готовятся к запуску и, скорее всего, будут представлены на выставке CES 2025.

Видеокарта, получившая кодовое название "gfx1201", ранее была подтверждена как Navi 48 SKU через патч LLVM. Geekbench показал, что эта видеокарта имеет 56 вычислительных блоков (CU) или 28 рабочих групп процессоров (WGP). В лучшем случае предполагаемая Radeon RX 8800 XT набирает 33 241 балл, за которыми следуют 33 139, 32 070, 31 041 и 12 962. Хотя эти цифры пока что не впечатляют, особенно если сравнить их с уровнем балла OpenCL последнего поколения Radeon RX 7900 XT, равному примерно 160 000.

Технические характеристики RX 8800 XT включают 16 ГБ оперативной памяти и рабочую частоту 2,1 ГГц. Хотя эта частота сейчас примерно такая же, как у SKU последнего поколения RDNA 3, она, вероятно, будет намного выше в момент запуска. Это предсерийный образец, очевидно, требуется больше времени для доработки. Ожидается, что Radeon RX 8800 XT будет имитировать производительность Radeon RX 7900 XT, а возможно, даже Radeon RX 7900 XTX.

RDNA 4, на базе которого основана Radeon RX 8800 XT, должен обеспечить значительные улучшения по сравнению с предыдущими поколениями. Конечный графический процессор Navi 48 будет иметь до 64 вычислительных блока (CU), рабочую тактовую частоту 2,9–3,2 ГГц и 96 МБ кеш-памяти Infinity Cache. Это будет монолитный кристалл, что должно привести к лучшим термическим характеристикам и более эффективному энергопотреблению. Планы запуска предполагают, что Radeon RX 8800 XT может появиться на рынке уже в октябре или месяце 2024 года. Это будет значимым событием для компании, поскольку AMD, по слухам, готовится к высокомасштабному запуску новой серии графических карт.