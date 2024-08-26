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СтарыйДед
Стали известны подробности системы камер стандартной модели смартфона Vivo X200
Он будет оснащён 50-мегапиксельным большим основным датчиком вместе с перископическим объективом.

Последние сообщения из Китая указывают на то, что серия Vivo X200, запуск которой состоялся в октябре этого года, будет представлена в трёх основных моделях: Vivo X200, Vivo X200+ и Vivo X200 Pro. Номера моделей этих устройств — V2405A, V2415 и V2413. Кроме того, ходили слухи о компактной модели, предварительно названной Vivo X200 Mini. А теперь надёжный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями касательного характеристик стандартной модели X200.

На платформе Weibo упоминается, что Vivo X200 будет оснащён мощным чипсетом MediaTek Dimensity 9400. Этот процессор, как ожидается, обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Vivo X200 будет иметь тонкий профиль толщиной около 8,x мм, что делает его не только мощным, но и компактным устройством. Экран устройства представляет собой 6,3-дюймовый плоский OLED-дисплей с разрешением 1,5K. Фотографические возможности Vivo X200 также будут на высоком уровне. Устройство будет оснащено 50-мегапиксельным большим основным датчиком, а также перископическим объективом с возможностями макросъемки. Перископический объектив будет предлагать 3-кратный оптический зум и фокусное расстояние 70 мм, что позволит пользователям делать качественные фотографии на дальнем расстоянии. Ранее утверждалось, что устройство будет иметь новую 22-нм камеру Sony в качестве основного датчика. 

Ожидается, что Vivo X200 будет иметь солидную батарею ёмкостью либо 5500 мА*ч, либо 5600 мА*ч, что обеспечит длительную автономную работу устройства. Помимо проводной зарядки, устройство также будет поддерживать беспроводную зарядку, что добавит удобства при повседневном использовании. Кроме того, известно, что устройство будет иметь оптический датчик отпечатков пальцев на экране, что обеспечит дополнительный уровень безопасности и комфорта при разблокировке устройства. Ожидается, что Vivo X200 будет иметь предустановленную Android 15 и последнюю версию пользовательского интерфейса OriginOS. 

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Vivo X200 получит экран размером 6,3 дюйма
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