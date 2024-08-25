Предполагается, что этот телефон может быть выпущен под названием Motorola S50.

В июне этого года Motorola представила на китайском рынке смартфон Moto S50 Neo, который, по сути, является переименованной моделью Moto G85 5G, доступной за пределами Китая. Недавно телефон Motorola с номером модели XT2409-5 получил одобрение китайского органа TENAA, что наталкивает на мысль, что этот телефон может дебютировать на китайском рынке под названием Motorola S50.

Новая информация, предоставленная инсайдером Experience More, раскрыла основные технические характеристики устройства. По данным источника, Moto S50 будет оснащён чипсетом Dimensity 7300, который будет работать в сочетании с оперативной памятью LPDDR4X и хранилищем UFS 2.2. Устройство будет оснащено аккумулятором ёмкостью 4400 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 68 Вт.

Дисплей смартфона представляет из себя 6,36-дюймовую плоскую панель с разрешением 1,5K (1200p) и частотой обновления 120 Гц. Для обеспечения безопасности устройство может быть оснащено встроенным в экран сканером отпечатков пальцев. Основная камера Moto S50 будет включать 50-мегапиксельный датчик с оптической стабилизацией изображения (OIS), 13-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Спереди устройство будет оснащено 32-мегапиксельной камерой.

С точки зрения дизайна известно, что Moto S50 будет иметь размеры 154,1 x 71,2 x 8,1 мм и вес 172 г. Дополнительные функции могут включать защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Похоже, что Moto S50 может получить ребрендинг, как Motorola Edge 50 Neo, на мировом рынке, что позволит компании расширить свою линейку смартфонов и предложить пользователям ещё один современный вариант.