Автосервисы в этом году столкнулись с подделками, причём чаще всего это касается масел и других горюче-смазочных материалов.

В последние годы российские автосервисы всё чаще сталкиваются с серьёзной проблемой контрафактных запчастей, которая имеет значительные последствия для автовладельцев. Исследование, проведённое аналитическим агентством «Груздев Анализ» среди более тысяч станций постпродажного обслуживания в 27 городах России, показало, что в 2024 году более 37% автосервисов столкнулись с подделками, что на 6% больше, чем в 2023 году.

Самые популярные объекты для фальсификации моторные масла и других технические жидкости. В 2024 году они составили 54% от всех выявленных подделок, что значительно выше показателя прошлого года, когда их доля составляла лишь 31%. Это увеличение во многом связано с ростом цен на оригинальные расходные материалы и стремлением автовладельцев сэкономить. Фильтры также стали частым объектом подделок, их доля выросла с 15% в 2023 году до 35% в 2024 году. Кроме того, значительно увеличилось количество поддельных свечей зажигания (с 23% до 33%) и деталей подвески и рулевого управления (с 14% до 19%).

Особую опасность представляет то, что мошенники стали создавать высококачественные подделки, которые практически неотличимы от оригинальных. Злоумышленники успешно имитируют голограммы, качественную тару и упаковку, что затрудняет распознавание подделок даже для опытных автомехаников. Это приводит к тому, что автовладельцы часто не могут определить, что они используют контрафактные детали. В результате этой проблемы резко увеличивается количество дорогостоящих ремонтов. По данным международной сети автосервисов Fit Service, количество заказов на ремонт стоимостью от 50 000 до 100 000 рублей за первые семь месяцев 2024 года увеличилось на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причиной такого роста может быть как увеличение количества подделок, так и использование некачественных материалов при их изготовлении. В результате автовладельцы сталкиваются с быстрым выходом из строя запчастей, а значит, с необходимостью повторного ремонта.

Проблема контрафактных запчастей не ограничивается только Россией. Её актуальность распространяется на весь мир. Производители активно разрабатывают новые методы защиты своих товаров. Например, применяются специальные микрочипы, уникальные коды, а также системы идентификации. Эти меры направлены на то, чтобы сделать подделки более легко выявляемыми и предотвратить их распространение. Использование контрафактных запчастей может привести не только к внешним воздействиям, но и к последствиям для безопасности. В некоторых случаях использование некачественных деталей может привести к авариям, поэтому важно быть безопасным и не экономить на безопасности.