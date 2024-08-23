Moto G55 5G будет работать на чипсете Dimensity и иметь рейтинг защиты IP54, а характеристики дисплея пока не раскрыты.

Недавно стало известно, что бренд Motorola активно работает над новой моделью серии G, а именно над Moto G55 5G. Утром были представлены рендеры предполагаемого устройства, которые подтвердили его цвет и дизайн, но подробной информации о характеристиках тогда не было. Теперь, благодаря просочившимся маркетинговым материалам, стало известно о ключевых характеристиках этого нового смартфона.

Moto G55 5G будет оснащён мощным чипсетом MediaTek Dimensity 5G, который обеспечивает высокую производительность и поддержку сетей 5G. Этот процессор будет работать в паре с 8 ГБ оперативной памяти, что позволит пользователю комфортно работать с несколькими приложениями одновременно. Кроме того, устройство будет иметь до 256 ГБ хранилища UFS 2.2. Пользователи также могут дополнительно увеличить объем оперативной памяти с помощью функции расширения памяти, но конкретная ёмкость не указана. Аккумулятор Moto G55 5G будет иметь емкость 5000 мА*ч, который будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 30 Вт.

Для фотосъёмки сзади на Moto G55 5G будет установлена 50-мегапиксельная основная камера с диафрагмой f/1.8, оптической стабилизацией изображения (OIS) и поддержкой Quad PDAF. Эта камера будет работать в паре с 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом, который позволит захватывать более широкие сцены. Спереди будет расположена 16-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков. Хотя размер дисплея пока неизвестен, подтверждено, что он будет защищён стеклом Corning Gorilla Glass 3, которое обеспечит надежную защиту от царапин и ударов. Дисплей будет представлять собой ЖК-панель FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Устройство также будет иметь рейтинг водо- и пыленепроницаемости IP54. Среди других примечательных особенностей Moto G55 5G — поддержка технологии Dolby Atmos для качественного звука, аудиоразъëм 3,5 мм и порт USB Type C для подключения различных устройств.