Скорее всего, данный смартфон является модифицированной версией Honor Play 60 Plus.

Линейка смартфонов Honor 200, включающая модели стандартный Honor 200 версию Pro и Honor 200 Lite, скоро пополнится новым устройством – Honor 200 Smart. Эта новая модель была раскрыта благодаря преждевременному листингу на сайте немецкого ритейлера, произошедшему до официального анонса.

Официальные изображения показывают, что Honor 200 Smart будет доступен в двух цветовых вариантах: Midnight Black (полный черный) и Forest Green (лесной зеленый). Эти варианты дизайна обеспечат выбор пользователей между классическим и современным стилями. Honor 200 Smart будет оснащён 6,8-дюймовой ЖК-панелью с разрешением FHD+ (2412 x 1080p) и частотой обновления 120 Гц, что обеспечит плавное и чёткое изображение. Устройство будет работать на базе чипсета Snapdragon 4 Gen 2 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, что на самом деле недостаточно для современного смартфона.

Задняя камера Honor 200 Smart будет состоять из 50-мегапиксельной основной камеры и 2-мегапиксельного дополнительного датчика, скорее всего, это датчик глубины. Для селфи будет 5-мегапиксельная фронтальная камера, что в целом уже недостаточно в 2024 году. Аккумулятор в Honor 200 Smart будет установлен с ёмкостью 5200 мА*ч и быстрой зарядкой 35 Вт. Устройство будет работать с предустановленной Magic OS 8.0 на базе Android 14.

Honor 200 Smart будет обладать рядом стандартных полезных функций, включая сканер отпечатков пальцев на боковой грани, два динамика, 3,5-мм аудиоразъëм, Wi-Fi 5, порт USB-C, NFC и Bluetooth 5.0. Кроме того, устройство будет иметь степень защиты IP64. Размеры смартфона составят 166,9 х 76,8 х 8,1 мм, а вес 191 грамм. Судя по всём параметрам, Honor 200 Smart является модифицированной версией смартфона Honor Play 60 Plus, который был официально представлен в июне 2024 года.