Популярный информатор Эван Бласс поделился изображениями предстоящего устройства.

Motorola постепенно расширяет линейку своих смартфонов серии G, выпуская новые модели на различных рынках. На данный момент компания представила такие модели, как Moto G64 5G, Moto G85 5G и Moto G45 5G. Кроме того, бренд работает над бюджетным смартфоном Moto G35 5G с поддержкой 5G. Теперь появилась информация, что в ближайшее время может быть выпущен еще один телефон серии G под названием Moto G55.

Известный информатор Эван Бласс поделился изображениями предстоящего Moto G55. Глядя на эти изображения, можно рассмотреть толстую нижнюю рамку, что явно указывает на то, что это будет бюджетное устройство. На правом ребре устройства расположены клавиши регулировки громкости и клавиша питания. На нижней стороне телефона расположены 3,5-мм аудиоразъем, микрофон, порт USB-C и решетка динамика. На задней панели расположен прямоугольный островок для камеры, расположенный в верхнем левом углу. На этом островке вертикально расположены два датчика и светодиодная вспышка, находящаяся справа от них.

Moto G55 будет доступен в единственном варианте с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Телефон будет представлен в трех цветовых вариантах: сером, зеленом и фиолетовом. Более подробные технические характеристики на данный момент не разглашаются. Moto G55 5G, вероятно, придёт на смену Moto G54, дебютировавшему в сентябре 2023 года. Таким образом, можно предположить, что G55 может быть официально представлен примерно в то же время в этом году.