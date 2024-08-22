В Малайзии появилась страница преждевременного розничного листинга, которая вскоре была уделена.

Компания Infinix готовится к выпуску своего нового смартфона Zero 40 5G. Недавно в Малайзии опубликовали розничный листинг этого неанонсированного смартфона, который раскрыл почти все детали нового устройства. Хотя страница с листингом была быстро удалена, удалось узнать всю доступную информацию о будущем смартфоне.

Infinix Zero 40 5G будет оснащён чипсетом Dimensity 8200 Ultimate, обеспечивающим высокую производительность. Смартфон будет иметь 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Кроме того, устройство поддерживает 12 ГБ виртуальной оперативной памяти. Смартфон будет оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч, который имеет быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт и беспроводную зарядку мощностью 15 Вт.

Грядущий Infinix Zero 40 5G будет оснащён 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с Full HD+ разрешением 1080 x 2436 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Infinix Zero 40 5G позиционируется как телефон, ориентированный на видеоблоги. Он будет иметь 50-мегапиксельную фронтальную камеру, задняя камера будет включать 108-мегапиксельную камеру с поддержкой OIS (оптической стабилизацией изображения), 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельный вспомогательный датчик. Камера будет поддерживать запись видео 4K 60 кадров в секунду, как с помощью основной камеры, так и фронтальной.

Смартфон будет работать на Android 14 с интерфейсом XOS 14.5. Ожидается, что он получит два года обновлений ОС Android и три года обновлений безопасности, которые обеспечат поддержку устройства в долгосрочной перспективе. Дополнительные функции включают в себя сканер отпечатков пальцев на экране, ИК-бластер и степень защиты IP54. Размеры устройства составляют 164,31 х 74,47 х 7,9 мм, хотя вес пока неизвестен. Infinix Zero 40 5G поступит в продажу по всему миру 29 августа и будет доступен в трёх цветах: Moving Titanium, Rock Black и Violet Garden.