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СтарыйДед
Стали известны чипсет, скорость зарядки и ёмкость аккумулятора предстоящего Oppo Find X8 Ultra
Предстоящий смартфон будет работать на новом чипсете Qualcomm SM8750.

В начале 2025 года компания Oppo, вероятно, представит новую версию своего флагманского смартфона — Oppo Find X8 Ultra. В отличие от своего предшественника, который был доступен исключительно на китайском рынке, новая модель, как ожидается, появится и на мировом рынке.

Недавний пост на платформе Weibo раскрыл некоторые важные технические характеристики предстоящего устройства. Первоначально предполагалось, что Oppo Find X8 Ultra будет оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, последняя информация от инсайдера Digital Chat Station указывает на то, что смартфон будет работать на базе чипа Qualcomm SM8750. Это как раз одна из разрабатываемых версий нового чипсета. Аккумулятор нового смартфона будет иметь ёмкость 6000 мА*ч, что обеспечит длительное время автономной работы. Кроме того, устройство будет поддерживать проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Также уже известно, что экран Oppo Find X8 Ultra будет представлять собой 6,78-дюймовую микроизогнутую OLED-панель. Дисплей будет иметь высокое разрешение 3168 x 1440 пикселей и частоту обновления 120 Гц, что обеспечит плавную и детальную визуализацию контента. Для обеспечения безопасности экран будет оснащен ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Смартфон будет оснащен четверной системой камер на задней панели, включая пару перископических телеобъективов, что позволит пользователям получать высококачественные фотографии и видео. Oppo Find X8 Ultra будет работать на базе ColorOS 15, основанной на Android 15, с современным и функциональным пользовательским интерфейсом. Помимо мощного процессора и продвинутой камеры, Oppo Find X8 Ultra, вероятно, будет иметь корпус из чистого стекла, возможно, с матовым стеклом AG, что придаст устройству премиальный внешний вид. Кроме того, смартфон будет иметь класс защиты IP68. 

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