Он оснащён 6,5-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц.

Компания Motorola продолжает обновление своей бюджетной линейки смартфонов, представив новую модель Moto G45 5G. Этот смартфон позиционируется как бюджетный вариант, но его дизайн и характеристики заметно превосходят ожидания, соответствующие его ценовой категории. Moto G45 5G впечатляет своим премиальным видом, несмотря на свой бюджетный характер. Компания Motorola возвращается к использованию веганской кожи в дизайне своих смартфонов, что уже было замечено в некоторых флагманских моделях. Его кожаная отделка и современный вид смартфона, делает его привлекательным для пользователей, ищущих стильный и функциональный телефон.

Смартфон оснащён 6,5-дюймовым IPS LCD-дисплеем HD+, с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 500 нит. Соотношение сторон дисплея составляет 20:9, а защитное стекло Corning Gorilla Glass 3 обеспечивает надёжную защиту от царапин и повреждений. Под корпусом у Moto G45 5G находится процессор Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 SoC, который работает в паре с оперативной памятью LPDDR4X, объёмом до 8 ГБ и встроенной памятью на 128 ГБ. Пользователи также могут увеличить хранилище до 1 ТБ с помощью слота для карт MicroSD.

Moto G45 5G работает на базе ОС Android 14 с пользовательской оболочкой MyUX. Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 18 Вт. Что касается системы камер, то сзади имеется 50-мегапиксельная основная камера вместе с 2-мегапиксельной макрокамерой, что позволяет делать детализированные и качественные изображения. Спереди находится 16-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков. Среди других примечательных особенностей — боковой сканер отпечатков пальцев, 3,5-мм аудиоразъëм, стереодинамики с Dolby Atmos и Hi Res audio, FM-радио и защита от воды и пыли по стандарту IP52. Все эти функции делают Moto G45 5G универсальным и функциональным смартфоном для повседневного использования. Motorola представила Moto G45 5G в трёх ярких цветах: Brilliant Blue, Brilliant Green и Viva Magenta.