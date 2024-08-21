Ryzen 5 7600X3D предположительно выйдет в начале сентября.

С недавним выпуском новых настольных процессоров Ryzen 9000 с архитектурой Zen 5 многие пользователи уже задумываются о следующем этапе развития. Одним из наиболее ожидаемых событий является появление модели X3D, которая обещает обеспечить повышенную производительность в играх благодаря технологии 3D V-cache. По имеющейся информации, топовые SKU Ryzen 9 9950X3D могут быть представлены где-то в октябре этого года. Это совпадет с выпуском новых высокопроизводительных материнских плат X870, которые будут выпущены как раз для работы с новыми процессорами. Технология 3D V-cache, как отражение модели, значительно повышает производительность в играх, поэтому у многих геймеров ожидания от Ryzen 9 9950X3D очень высокие.

Но есть вероятность, что ещё до выхода данного процессора, компания может показать новую модель X3D на базе Zen 5. Инсайдер с ником AnhPhuH в социальной сети сообщил, что Ryzen 5 7600X3D может появиться уже в начале сентября. Это не первый случай, когда AMD выпускает процессоры последнего поколения в середине этапа запуска. Например, ранее была выпущена модель Ryzen 7 5700X3D в середине эры Zen 4. Хотя официальной информации о спецификациях Ryzen 5 7600X3D пока нет, можно сделать несколько обоснованных предположений. Вероятно, это будет процессор Ryzen 5 7600X с дополнительным 3D V-cache. Если цена Ryzen 5 7600X3D составит около $250-300, он может стать главным конкурентом для Ryzen 5 9600X, который стоит $279, особенно в игровых приложениях.