Оба устройства считаются самыми тонкими в сегменте с изогнутыми экранами.

Суббренд Vivo, iQOO, продолжает расширение своей линейки смартфонов серии Z9, представив два новых устройства: iQOO Z9s и Z9s Pro. Эти телефоны позиционируются как самые быстрые и тонкие смартфоны с изогнутым дисплеем в своем сегменте. Вариант iQOO Z9s оснащён процессором Dimensity 7300, в то время как Z9s Pro работает на более мощном чипсете Snapdragon 7 Gen 3. Оба устройства получат 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Однако Z9s Pro также предлагает вариант с 16 ГБ оперативной памяти.

iQOO Z9s и Z9s Pro оснащены 3D изогнутым AMOLED-дисплеем размером 6,7 дюйма с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Однако Z9s Pro имеет пиковую яркость 4500 нит, в то время как Z9s обеспечивает яркость 1800 нит. Оба смартфона оснащены системой жидкостного охлаждения VC, которая обеспечивает эффективное охлаждение во время выполнения интенсивных задач.

Аккумулятор в обеих моделях имеет ёмкость 5500 мА*ч, но они различаются по скорости зарядки: батарея Z9s поддерживает быструю зарядку 44 Вт, тогда как Z9s Pro может заряжаться с максимальной мощностью 80 Вт.

С точки зрения дизайна, Z9s Pro имеет квадратный островок для камер, аналогичный тому, который можно увидеть на флагманском iQOO 12. Напротив, iQOO Z9s имеет выступающий модуль камеры в форме таблетки, напоминающий серию Vivo V40.

Оба телефона считаются самыми тонкими в своих сегментах с изогнутыми экранами, сохраняя толщину всего 0,749 мм. Серия iQOO Z9s оснащёна двумя задними камерами. Система камер обоих состоит из 50-мегапиксельного основного датчика Sony IMX882 с поддержкой OIS, а вот второй датчик отличается. Z9s имеет 2-мегапиксельный портретный объектив, тогда как Z9s Pro оснащается 8-мегапиксельным сверхширокоугольным датчиком. В обоих телефонах используются функции AI Erase, AI Photo Enhance и имеется возможность снимать видео 4K.

Смартфоны работают под управлением системы Funtouch на базе Android 14 с двумя годами обновлений версии ОС, обеспечивая пользователей актуальными и безопасными функциями. iQOO Z9s доступен в цветах Onyx Green и Titanium Matte, а Z9s Pro появился с расцветками Flamboyant Orange и Luxe Marble.