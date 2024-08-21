Глобальная версия смартфона будет поставляться с тройной системой камер, которая включает телеобъектив, а в Китае будет иметь макрообъектив.

Для поклонников бренда Xiaomi есть несколько интересных новостей, связанных с будущим выпуском смартфона Redmi Note 14 Pro 5G. Официально подтверждено, что этот новый смартфон будет работать на базе процессора Snapdragon 7s Gen 3, что обеспечивает значительное улучшение производительности по сравнению с предшествующими моделями.

Одной из наиболее интересных особенностей предстоящего Redmi Note 14 Pro 5G является система камер, которая будет различаться в зависимости от региона продажи.

Глобальная версия смартфона будет оснащена тройной системой камеры, которая включает телеобъектив. Это позволяет снимать объекты на дальних расстояниях без потери качества изображения. По сравнению с глобальной версией смартфон Redmi Note 14 Pro 5G, который будет продаваться в Китае, вместо телеобъектива будет оснащён макрообъективом. Макрообъектив идеально подходит для людей, которые любят делать фотографии мелких объектов вблизи.

Ранее считалось, что кодовое имя «аметист» принадлежит модели Redmi Note 14 Pro+ 5G, но теперь стало известно, что это кодовое имя на самом деле относится к Redmi Note 14 Pro 5G. Внутренний номер модели устройства — O16U, подтверждающий, что смартфон будет выпущен в ближайшем будущем. Данная информация получена не как обычно от инсайдеров, а взята из исходного кода HyperOS. Следовательно, сомневаться в её подлинности не имеет смысла.

Кроме того, вариант 24115RA8EC получил одобрение от органа 3C в Китае. Этот смартфон Redmi 24115RA8EC будет оснащён быстрой зарядкой мощностью 90 Вт с номером модели MDY-14-EC. Хотя китайские технические блогеры считают, что 24115RA8EC — это Redmi Note 14 Pro, нет полной ясности относительно того, является ли это Pro или всë-таки Pro+.