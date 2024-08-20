RedMagic Titan 16 Pro поступит в продажу по всему миру 29 августа.

RedMagic, известная своей линейкой игровых смартфонов, и недавно выпущенная модель 9S Pro, является самой топовой на данный момент. А теперь компания делает шаг в сторону игровых ноутбуков с выпуском Titan 16 Pro. Этот игровой ноутбук был представлен 3 июля в Китае и является эксклюзивом для китайского рынка. Однако компания только что объявила о его мировом дебюте, который состоится 29 августа.

Titan 16 Pro оснащён мощным процессором Intel Core i9 14900HX и видеокартой Nvidia RTX 4070 для китайского рынка. На международных рынках ноутбук будет предлагаться с тем же процессором, но только с видеокартой Nvidia RTX 4060. Все варианты, выпущенные в Китае, оснащены хранилищем объëмом 1 ТБ и оперативной памятью объëмом 32 ГБ. Глобальные варианты, скорее всего, будут предлагаться с теми же возможностями памяти и хранилища. Ноутбук оснащён 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2560x1600 пикселей, пиковой яркостью 500 нит и частотой обновления 240 Гц. Панель обеспечивает 100% покрытие DCI-P3, поддерживает G-Sync и даёт время отклика 3 мс.

Корпус ноутбука изготовлен из алюминиевого сплава, который рекламировался как равный по качеству с MacBook. Ноутбук также имеет приличное количество портов: устройство чтения карт SD UHS-II, USB 3.2 Type-C, Thunderbolt 4, USB 3.2 Type-A, HDMI 2.1, Gigabit Ethernet и аудиоразъëм. Другие важные моменты включают поддержку быстрой зарядки 100 Вт, аудио DTS:X Ultra, аккумулятор 80,1 Вт*ч и веб-камеру FHD с ИК. Предварительные заказы на RedMagic Titan 16 Pro начнутся 22 августа, компания будет принимать заказы через свой официальный интернет-магазин. RedMagic Titan 16 Pro был запущен по стартовой цене 10 499 юаней в Китае (около 127 000 рублей). Для мировых рынков он будет стоить 1 699 долларов в США и 1 759 евро в ЕС.