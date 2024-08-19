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СтарыйДед
Процессоры Intel для настольных ПК следующего поколения выйдут согласно графику
Несмотря на отмену мероприятия Intel Innovation, компания всё равно представит 10 октября следующее поколение настольных чипов Arrow Lake.

Недавно Intel перенесла своё мероприятие Intel Innovation, запланированное на октябрь, вероятно, из-за не слишком выдающихся результатов в последнее время. Однако, судя по надёжным источникам, запуск процессоров Intel Core Ultra 2 Arrow Lake-S по-прежнему запланирован на октябрь.

По сути, Arrow Lake будет представлен 10 октября на неуказанном мероприятии. Это случится через месяц после дебюта чипов для ноутбуков Lunar Lake в начале сентября. Arrow Lake имеет SKU Core Ultra 9, Core Ultra 7 и Core Ultra 5, распределённых по разным диапазонам TDP.

Если судить по такому циклу запуска, то на полках появится лишь несколько моделей Core Ultra 9, Core Ultra 7 и Core Ultra 5 под брендом K, которые должны были выйти через неделю или две после анонса. Примерно в то же время должны появиться материнские платы высокого класса Z890 и B860 от партнёров по производству. На данном этапе флагманская серия "K" будет включать в себя Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K и Core Ultra 5 245K.

Что касается спецификаций, линейка Intel Arrow Lake-S "Core Ultra 200" будет иметь до 24 ядер и 24 потоков, при этом поддержка гиперпоточности будет исключена из этого поколения. Процессоры получат 33 МБ кэш-памяти L3 и увеличенный кэш L2. Arrow Lake-S с разъëмом LGA 1851 откажется от технологии Hyper-Threading и памяти DDR4. Таким образом, новые материнские платы Arrow Lake-S и Intel 800 будут поддерживать только память DDR5-6400 MT/s. В поставляемом BIOS материнской платы можно установить только «Настройки Intel по умолчанию».

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