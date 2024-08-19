Несмотря на отмену мероприятия Intel Innovation, компания всё равно представит 10 октября следующее поколение настольных чипов Arrow Lake.

Недавно Intel перенесла своё мероприятие Intel Innovation, запланированное на октябрь, вероятно, из-за не слишком выдающихся результатов в последнее время. Однако, судя по надёжным источникам, запуск процессоров Intel Core Ultra 2 Arrow Lake-S по-прежнему запланирован на октябрь.

По сути, Arrow Lake будет представлен 10 октября на неуказанном мероприятии. Это случится через месяц после дебюта чипов для ноутбуков Lunar Lake в начале сентября. Arrow Lake имеет SKU Core Ultra 9, Core Ultra 7 и Core Ultra 5, распределённых по разным диапазонам TDP.

Если судить по такому циклу запуска, то на полках появится лишь несколько моделей Core Ultra 9, Core Ultra 7 и Core Ultra 5 под брендом K, которые должны были выйти через неделю или две после анонса. Примерно в то же время должны появиться материнские платы высокого класса Z890 и B860 от партнёров по производству. На данном этапе флагманская серия "K" будет включать в себя Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K и Core Ultra 5 245K.

Что касается спецификаций, линейка Intel Arrow Lake-S "Core Ultra 200" будет иметь до 24 ядер и 24 потоков, при этом поддержка гиперпоточности будет исключена из этого поколения. Процессоры получат 33 МБ кэш-памяти L3 и увеличенный кэш L2. Arrow Lake-S с разъëмом LGA 1851 откажется от технологии Hyper-Threading и памяти DDR4. Таким образом, новые материнские платы Arrow Lake-S и Intel 800 будут поддерживать только память DDR5-6400 MT/s. В поставляемом BIOS материнской платы можно установить только «Настройки Intel по умолчанию».