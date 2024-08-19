В целом, дизайн модуля камер Magic 7 Pro будет напоминать предшественника.

Компания Honor в данный момент работает над новой серией смартфонов Honor Magic 7 для китайского рынка. Недавно известный инсайдер Digital Chat Station сообщил, что линейка Magic 7 будет анонсирована уже в этом году. Теперь пользователь Rodent950, который постоянно делится подробностями о будущих телефонах Honor, поделился некоторыми подробностями и рендером Magic 7 Pro.

Изображение, созданное на основе утечек, демонстрирует дизайн задней панели. Данное изображение показывает, что конструкция модуля камеры Magic 7 Pro будет напоминать серию Magic 6. Однако, в отличие от треугольной компоновки, которую можно было увидеть в предшественнике, Magic 7 Pro использует квадратную расстановку для камер и светодиодной вспышки.

Инсайдер утверждает, что в левом верхнем углу имеется датчик LiDAR, светодиодная вспышка и датчик цветовой температуры, которые вместе должны улучшить автофокусировку и освещение. Камера в правом верхнем углу будет 180-мегапиксельной или 200-мегапиксельной перископической телефотокамерой Samsung HP3, обещающей впечатляющие возможности зума. В нижней части будут 50-мегапиксельная основная камера OmniVision OV50K и 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера, размещённые слева и справа соответственно.

Инсайдер не раскрыл никакой другой информации о технических характеристиках телефона. Ходят слухи, что он будет оснащён чипсетом Snapdragon 8 Gen 4, который обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность.