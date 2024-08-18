Всего через три минуты после того, как телефон оказывается на пределе своих возможностей, срабатывает троттлинг.

Усилия Google при разработке собственных чипсетов всегда находились под пристальным вниманием критиков, особенно в отношении управления температурой и стабильности производства. Теперь, согласно ранним отчётам, Tensor G4 в Pixel 9 Pro XL может быть особенно восприимчив к этой проблеме. Пользователь под ником Shazzam поделился своими выводами из теста троттлинга процессора на предварительно заказанном Pixel 9 Pro XL. Тест показывает, что Tensor G4 теряет примерно 35% своей вычислительной мощности при длительной нагрузке.

Стресс-тест отслеживает частоты всех восьми ядер ЦП в Tensor G4. Всего через три минуты после того, как смартфон достиг предела своих возможностей, срабатывал троттлинг. Производительность продолжает падать около минуты, при этом мощность ЦП держится на уровне 60 - 70% своей общей мощности.

Результаты теста показывают, что пиковая производительность чипсета составила около 341 гигаинструкций в секунду, а средняя — 246,6 гигаинструкций в секунду. При агрессивном дросселировании производительность чипа упала до 145,5 гигаинструкций в секунду, что составляет около 42,6% от пиковой производительности. После этого производительность частично восстанавливается и стабилизируется на уровне около 65% от максимальной мощности.

Если взглянуть на график частоты, полученной в ходе теста, можно увидеть, что производительность ядер Tensor G4 упала до 1,32 ГГц в то время, как эффективность ядер достигла минимума всего в 570 МГц.

Важное замечание: количество инструкций в секунду не является наиболее полной метрикой производительности. Также и стресс-тесты по своей сути заставляют устройство работать на пределах, когда в действительности производительность снижается более умеренно. Однако эти ранние отчеты предполагают, что Google все ещё может впоследствии оптимизировать управление температурой для Tensor G4 в Pixel 9 Pro XL.

К тому же, Google по-прежнему не дала никаких комментариев относительно технических характеристик Tensor G4. Но появление на Geekbench намекает на одно ядро с тактовой частотой 3,1 ГГц, три ядра с тактовой частотой 3,6 ГГц и четыре ядра с эффективностью 1,95 ГГц.