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СтарыйДед
Изображение упаковочной коробки Vivo Y300 подтверждает большой аккумулятор ёмкостью 6500 мАч
Судя по цвету упаковочной коробки, Vivo Y300 Pro, скорее всего, будет иметь дизайн фиолетового цвета.

Vivo готовится к запуску своей новой серии смартфонов Y300, которая, как ожидается, скоро выйдет на китайском рынке. Известно, что серия будет включать в себя две модели: vivo Y300 и Y300 Pro. Модель Pro уже прошла сертификацию 3C в Китае, что говорит о скором релизе.

А на днях в Интернете появилось изображение упаковки vivo Y300 Pro, на котором указано, что смартфон будет работать с мощной аккумуляторной батареей ёмкостью 6500 мА*ч. Такую же информацию ранее сообщали различные инсайдеры в социальных сетях. На коробке также написано, что батарея в данном смартфоне «абсурдно долговечна» (примерный перевод с китайского). Это может означать, что указанной ёмкости в 6500 мА*ч будет достаточно для длительного времени автономной работы Vivo Y300 Pro. Либо они имеют ввиду, что срок жизни батареи смартфона может составить более 500 циклов.

Также судя по цвету упаковки, можно предположить, что смартфон может быть выпущен в фиолетовом цвете. Ранее упомянутый список сертификации 3C также подтвердил, что телефон будет поддерживать зарядку на 80 Вт. К сожалению, остальные характеристики смартфона пока не раскрыты. Vivo, вероятно, в ближайшее время сообщит дополнительную информацию о серии Y300, включая дату релиза и окончательные характеристики.

#смартфон #смартфон 2024 #vivo #смартфон vivo #vivo y #vivo y300 pro
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