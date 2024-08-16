Его камеры переместили в центр и заключили в квадратный модуль.

Слухи о технических характеристиках серии Redmi Note 14 периодически просачиваются в Интернет, а теперь, наконец, появилась новая утечка, которая, как сообщается, показывает дизайн Redmi Note 14 Pro. Опубликованный CAD-рендеринг демонстрирует заметные изменения дизайна Note 14 Pro по сравнению с его предшественником Redmi Note 13 Pro.

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Redmi Note 13 Pro имел камеру, смещённую в сторону без выделенного модуля, но в Redmi Note 14 Pro камера, по-видимому, перемещена в центре и размещена в необычном квадратном модуле. Согласно рендеру CAD, телефон оснащён тремя камерами и светодиодной вспышкой, хотя конкретные детали сенсоров пока неизвестны. Этот дизайн соответствует эскизу серии Redmi Note 14 Pro, который ранее уже был опубликован надёжным информатором Digital Chat Station.

Хотя это, возможно, и не окончательный вариант дизайна, но вполне вероятно, что это самое близкое представление о внешнем виде Redmi Note 14 Pro. Redmi запустил серию Note 13 в Китае в сентябре прошлого года, и, по слухам, серия Note 14 может быть запущена также в сентябре текущего года. Помимо Redmi Note 14 Pro, сообщается, что в серии Note 14 будут представлены как минимум два других смартфона: стандартный Note 14 и Note 14 Pro Plus. По слухам, все модели будут оснащены чёткой и яркой 1,5K AMOLED-панелью.