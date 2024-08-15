Vivo X200 Mini и X200 Pro будут поддерживать беспроводную зарядку, тогда как стандартная версия будет лишена такой возможности.

Vivо готовится к выпуску новых моделей в своей серии X — X200 и X200 Pro. Ожидается, что эти устройства придут на смену Vivo X100 и X100 Pro, которые были представлены в октябре 2023 года. Согласно последним сообщениям, Vivo также планирует выпустить третью модель с дисплеем размером около 6,3 дюйма, которая будет меньше стандартного X200. Хотя официальное название устройства пока неизвестно, предполагается, что компания назовёт его Vivo X200 Mini. Сегодня информатор Digital Chat Station разместил пост на Weibo, чтобы поделиться подробностями об аккумуляторах Vivo X200 Mini и X200 Pro.

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Согласно посту, Vivo X200 Mini, будет иметь плоскую панель размером около 6,3 дюймов с разрешением 1,5К. Также он получит аккумуляторную батарею ёмкостью 5500 мА*ч или 5600 мА*ч. В свою очередь, Vivo X200 Pro, который, как ожидается, будет иметь дисплей с микроизгибами со всех четырёх сторон, может комплектоваться аккумулятором ёмкостью около 6000 мА*ч. Оба смартфона поддерживают беспроводную зарядку.

Дополнительно в комментариях, Digital Chat Station предполагает, что Vivo X200 также оснащён большой кремниевой батареей ёмкостью около 5800 мА*ч. Однако эта модель не будет поддерживать беспроводное зарядное устройство. В целом, серия Х обещает быть смартфонами с мощными аккумуляторами, которые будут интересны пользователям, ищущим устройства с высокой производительностью. Ожидается, что Vivo официально представит новые смартфоны уже в ближайшее время.