Кроме того, он будет оснащён новым аккумулятором высокой ёмкости.

Xiaomi и Redmi готовятся к выпуску новых флагманских смартфонов, оснащённых новейшим чипсетом Snapdragon 8 Gen 4. Xiaomi 15 и 15 Pro, как ожидается, дебютируют в октябре с этим процессором, а Redmi K80 Pro присоединится к их числу чуть позже.

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Известный инсайдер Digital Chat Station (DCS) поделился новыми подробностями касательно характеристик Redmi K80 Pro. DCS подтвердил, что Redmi K80 Pro будет оснащён новым аккумулятором большой ёмкости, который будет поддерживать зарядку мощностью 100 Вт. Раньше ходили слухи об ёмкости 6000 мА*ч, но теперь сообщается об ёмкости лишь в 5500 мА*ч. Это всё равно неплохой показатель, который значительно превосходит аккумулятор Redmi K70 Pro в 5000 мА*ч.

Кроме того, данный смартфон получит сверхвысокочастотный дисплей от Huaxing, дочерней компании China Star Optoelectronics Technology (CSOT), которая принадлежит TCL. Такой дисплей обещает плавную и отзывчивую работу, что особенно важно для геймеров. Внешнее стекло будет усилено для дополнительной прочности, защищая экран от царапин и сколов. Также телефон будет оснащён одноточечным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев под дисплеем, обеспечивающим надёжную защиту. Также ожидается, что телефон будет иметь металлическую рамку и стеклянную заднюю панель.