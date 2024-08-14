Данное зарядное устройство способно зарядить смартфон от 0% до 50% за 30 минут.

Oppo A80 5G на днях без каких-либо презентаций был выпущен в нескольких европейских странах, предлагая пользователям ребрендинговую версию Oppo A3 Pro, дебютировавшего в июне этого года. A80 5G оснащён чипсетом Dimensity 6300 и аккумулятором ёмкостью 5100 мА*ч, который поддерживает быструю зарядку 45 Вт, что делает его достаточно мощным устройством. Данное зарядное устройство способно зарядить смартфон до 50% за 30 минут.

Что касается памяти и хранилища, A80 5G поставляется с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 256 ГБ хранилища UFS 2.2. Его 6,67-дюймовый IPS LCD-дисплей имеет дизайн с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит.

реклама

A80 5G также оснащён 8-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи и видеозвонков, а также 50-мегапиксельной основной камерой на задней панели, дополненной 2-мегапиксельной системой с двумя камерами. Причём камера оснащена функциями AI, способными удалять ненужные объекты с фотографий, а также повышать их качество.

Дополнительные функции включают в себя два слота для SIM-карт, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, порт USB-C и 3,5-мм аудиоразъëм, что предоставляет пользователям широкий спектр возможностей подключения.

Среди особенностей A80 5G производитель выделяет его рейтинг защиты IP54, который позволяет пользователям использовать устройство мокрыми руками или при дожде. Устройство работает на Android 14 с ColorOS 14 и оснащено боковым сканером отпечатков пальцев для дополнительной безопасности.

Oppo A80 5G доступен в двух цветах: Starry Black и Purple, и стоит €299, что, скорее всего, сделает его неплохим вариантом для тех, кто ищет многофункциональный смартфон с поддержкой 5G.