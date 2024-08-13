Предполагается, что это может быть Redmi K80 Ultra.

Сообщается, что Xiaomi тестирует телефон с флагманским чипом Dimensity 9400. Важно отметить, что Xiaomi обычно использует флагманы Snapdragon для питания своих флагманских устройств. Эту новость сообщил инсайдер с ником Smart Pikachu в посте на Weibo, в котором также заявил, что чипсет Dimensity 9400 хорошо показал себя в тестах Xiaomi и что телефон может быть выпущен раньше ожидаемого срока запуска.

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Инсайдер также намекнул, что флагманская серия Xiaomi 15 будет оснащена ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, который станет усовершенствованием оптического сканера, используемого Xiaomi уже довольно давно. Что касается названия данного смартфона, то это может быть Redmi K80 Ultra. Что касается запуска с опережением графика, о котором он говорил, это, также похоже, не следующее устройство серии "К". К тому же в хэштегах был упомянут Redmi K80. Тем не менее, сам он ничего не раскрыл о самом устройстве.

По слухам, чип MediaTek Dimensity 9400 будет оснащён более продвинутым 3-нм техпроцессом TSMC. Одноядерная производительность примерно на 30% выше, чем у предыдущего чипа Dimensity 9300. Это говорит о том, что Dimensity 9400 будет работать на уровне чипа Snapdragon 8 Gen 4. Также сообщается, что Dimensity 9400 должен превзойти чип Apple A17 Pro по многоядерной производительности. Также ожидается, что чипсет предложит общую улучшенную энергоэффективность и получит более быстрый модуль памяти LPDDR5x 10,7 Гбит/с.