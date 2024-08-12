Realme C63 5G выделяется экраном с частотой обновления 120 Гц и батареей большой ёмкости.

Realme, китайский бренд смартфонов, известный своими доступными и высокопроизводительными устройствами, анонсировал 12 августа новый бюджетный смартфон в Южной Азии — Realme C63 5G. Несмотря на свою доступную цену, этот смартфон предлагает неплохие характеристики и функции, которые могут конкурировать с более дорогими моделями на рынке.

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Под корпусом Realme C63 5G находится процессор MediaTek Dimensity 6300 SoC, который обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Этот процессор работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Пользователи также могут увеличить хранилище до 2 ТБ с помощью слота для карт microSD. Данный смартфон оснащён 6,67-дюймовой ЖК-панелью с технологией HD+, которая обеспечивает чёткое и яркое изображение. Динамическое обновление частоты экрана до 120 Гц (50 Гц/60 Гц/90 Гц) обеспечивает плавную работу, а частота дискретизации в 240 Гц обеспечивает быстрый отклик. Пиковая яркость 625 нит обеспечит хорошую видимость экрана даже при ярком солнечном свете.

Что касается системы камер Realme C63 5G, то сзади находится 32-мегапиксельная камера с искусственным интеллектом и со светодиодной вспышкой, а также дополнительный объектив с автофокусом. Спереди находится скромная 8-мегапиксельная селфи-камера. Одной из наиболее примечательных особенностей Realme C63 5G является его большая ёмкость аккумулятора в 5000 мА*ч. И сразу минусом можно выделить поддержку зарядки только на 10 Вт. Зато Realme C63 5G оснащён боковым сканером отпечатков пальцев, который обеспечивает быстрый и безопасный доступ к устройству. Кроме того, смартфон имеет 3,5-мм аудиоразъëм, класс защиты IP64, двойную SIM-карту, Bluetooth 5.3, фирменную оболочку Realme UI 5 на базе ОС Android 14 и сеть 5G.

Realme C63 5G доступен в двух цветовых вариантах: золотом и зелёном. Он продаётся в трёх вариантах памяти: 4 ГБ + 128 ГБ, 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 128 ГБ. Минимальная цена Realme C63 5G составляет 10 999 индийских рупий (около 11 500 рублей) за вариант 4 ГБ, в то время как варианты 6 ГБ и 8 ГБ стоят 11 999 индийских рупий и 12 999 индийских рупий (около 12 500 и 13 600 рублей) соответственно.