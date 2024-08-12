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СтарыйДед
Информация о технических характеристиках серии iQOO Z9s появилась на официальном сайте
Были подтверждены чипсет, параметры экрана и цветовые решения смартфонов.

iQOO представит новую серию смартфонов iQOO Z9s 21 августа. Линейка включает две модели: iQOO Z9s и iQOO Z9s Pro. Несмотря на то, что некоторые подробности уже были раскрыты в различных отчётах, компания официально подтвердила некоторые данные через страницу на своём официальном сайте.

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iQOO Z9s Pro, вероятно, будет переименованной или улучшенной версией iQOO Z9, который был выпущен в Китае в прошлом году. Согласно информации на странице iQOO Z9s Pro, смартфон оснащён изогнутым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и локальной пиковой яркостью 400 нит. Устройство работает на базе чипсета Snapdragon 7 Gen 3, что обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Задняя двойная камера iQOO Z9s Pro включает 50-мегапиксельную основную камеру Sony IMX882 с поддержкой оптической стабилизацией изображения (OIS) и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Бренд также подтвердил, что смартфон будет доступен в двух цветовых вариантах: Luxe Marble и Flamboyant Orange.

Информации о iQOO Z9s, в свою очередь, не так много. Известно только то, что он также оснащён 50-мегапиксельной основной камерой Sony IMX882, но работает на базе чипа Dimensity 7300. Согласно некоторым данным, устройство может отказаться от сверхширокоугольного объектива, однако остальные детали пока не раскрываются.

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Появились подробности касательно дисплея и ёмкости аккумулятора глобальной версии Poco F7
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