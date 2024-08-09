Компания работает над ультразвуковым сканером отпечатков пальцев и более мощной батареей.

Грядущий релиз серии Huawei Mate 70, анонсированный исполнительным директором Huawei Ричардом Юем на последней конференции, обещает стать перспективным событием в мире мобильных технологий. Ожидается, что новые устройства будут выпущены в четвертом квартале 2024 года и будут оснащены кастомизированными панелями с разрешением 1,5K, обеспечивающими превосходное качество изображения.

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Одним из наиболее интересных улучшений серии Mate 70 станет ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, над которым в настоящее время работает компания. Эта технология обеспечивает более быстрый и надёжный процесс аутентификации пользователя, чем традиционные оптические сканеры. Huawei также уделяет большое внимание ёмкости аккумуляторов в новых устройствах. Сообщается, что компания использует подложки из других материалов и более высокой плотности энергии. Это позволяет увеличить ёмкость аккумуляторов без увеличения их размера.

Задержка выпуска серии Mate 70 по сравнению с предыдущей серией Mate 60, выпущенной в конце августа прошлого года, может быть связана с разработкой HarmonyOS Next. Однако, по слухам, новая серия также будет оснащена чипсетом Kirin 9100, который будет производиться по 7-нм техпроцессу. Хотя этот процесс может показаться менее продвинутым, чем современный 5-нм техпроцесс, Huawei утверждает, что он позволяет достичь более высокой плотности транзисторов и, теоритически, более высокой производительности.