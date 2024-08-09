Ему удалось набрать 967 баллов и 1971 баллов в одноядерным и в многоядерном тестах соответственно.

Компания Samsung, один из ведущих производителей смартфонов, в скором времени представит преемника популярного смартфона Galaxy A15 5G. Много вероятно, что данное устройство будет называться Galaxy A16 5G. И на днях он появился на Geekbench под номером модели SM-A166E, который, вероятно, соответствует именно глобальной версии устройства. Ранее в этом месяце американская модель также была замечена на Geekbench под номером SM-A166P.

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Согласно данным Geekbench, глобальная модель, как и американская, будет оснащена SoC Dimensity 6300. Устройство указано с 4 ГБ ОЗУ и работает под управлением Android 14. Однако стоит предположить, что Samsung также выпустит модели с 6 ГБ и 8 ГБ ОЗУ. В тесте устройства Geekbench 6 набрало 967 баллов в одноядерном тесте и 1971 балл в многоядерном тесте. Судя по результатам тестов, Samsung Galaxy A16 5G будет позиционироваться как бюджетный смартфон с поддержкой 5G, обеспечивающий качественную съёмку и продолжительное время автономной работы.

По другим данным, Galaxy A16 5G будет оснащён тройной камерой на задней панели, включая 50-мегапиксельную основную камеру, 5-мегапиксельную дополнительную камеру и 2-мегапиксельную макрокамеру. На передней панели, скорее всего, будет расположен 13-мегапиксельный датчик для селфи. Также он может получить аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт.