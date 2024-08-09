Это устройство имеет как внутреннюю, так и внешнюю складную конструкцию с двухшарнирным механизмом.

После успешного запуска Huawei Mate X в 2019 году компания продолжила исследовать возможность расширения границ в дизайне складных устройств. Теперь Huawei разработала технологию, которая считается технологическим прорывом, анонсировав первый в мире смартфон с тройным складыванием.

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Надёжный инсайдер Digital Chat Station на Weibo поделился, что видел вживую смартфон складывающийся втрое. Согласно опубликованному изображению, генеральный директор Huawei Consumer Business Group использовал предстоящий гаджет. На изображениях видно, что в верхней части на левой половине экрана имеется отверстие для камеры, что указывает на то, что внимание Huawei уделяет внимание не только инновационному дизайну. При этом утверждается, что самым сложным оказалось разместить батарею. Это оказалось более сложной задачей, чем в обычных складных телефонах.

Также инсайдер подробно рассказал о прототипах устройств, которые использовались в исследованиях и разработках. Прототип смартфона Huawei с тройным складыванием оснащён уникальной конструкцией с двумя шарнирами, позволяющей складывать устройство настолько, насколько это возможно. Размер экрана в разложенном состоянии составляет примерно 10 дюймов. Контроль складок, по словам инсайдера, хорошо управляется, что гарантирует надёжность и эксплуатацию устройства. В корпусе складного телефона Huawei будет установлен чипсет Kirin 9-й серии, обеспечивающий высокую производительность и энергоэффективность. Также отмечается, что данный смартфон будет оснащён несколькими уникальными технологиями, которые навряд ли появятся у конкурентов в ближайшем будущем. При этом устройство будет иметь высокую цену, соответствующую его инновационному дизайну и высокотехнологичной начинке. Ожидается, что устройство дебютирует до выхода серии Mate 70, возможно, уже в сентябре или октябре этого года.