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СтарыйДед
Раскрыты подробности касательно дисплеев всей серии Oppo Find X8
Серия Find X8 будет иметь различные дисплеи, начиная от плоских и заканчивая с микроизгибом.

Ожидается, что Oppo, один из популярных производителей смартфонов, представит свою новую серию Find X8 в октябре этого года в Китае. Согласно полученным сообщениям, линейка будет состоять из трёх моделей: Find X8, Find X8 Pro и Find X8 Ultra, что на одну модель больше, чем в предыдущей серии Find X7.

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А теперь инсайдер Digital Chat Station (DCS) поделился подробностями о серии X8 в своём посте на Weibo. По данным DCS, прототипы этих телефонов в настоящее время используют дисплеи от Beijing Oriental Electronics (BOE) и Tianma Microelectronics (TM). Дисплей 2K 8T LTPO от BOE с новой подложкой обеспечивает значительное улучшение качества отображения, яркости и затемнения. Кроме того, экран окружен сверхтонкими рамками со всех четырёх сторон. 

При этом серия Find X8 будет иметь различные дисплеи, включая плоские экраны 1,5K, немного изогнутые экраны 1,5K и немного изогнутые экраны 2K, которые, вероятно, будут соответствовать моделям Find X8, X8 Pro и X8 Ultra. На вопрос о различиях между Find X8 и X8 Pro DCS ответил, что Pro-вариант будет иметь двойные перископические телеобъективы, ультразвуковой сканер с отпечатками пальцев на экране и более ëмкую батарею.

Find X8 Ultra, выпуск которого ожидается в январе 2025 года, скорее всего, будет оснащён Snapdragon 8 Gen 4. А Find X8 и Find X8 Pro будут оснащены чипсетом Dimensity 9400. Кроме того, данная серия будет оснащена аккумуляторами ёмкостью от 5600 мА*ч до 6200 мА*ч в зависимости от модели. Ожидается, что серия будет работать на Android 15 с оболочкой ColorOS 15.

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Дмитрий
13:58
Пора уже делать огромную шайбу с камерами и на её обратной стороне встраивать экран!)))
Стали известны подробности дисплеев Oppo Find X8, X8 Pro и X8 Ultra
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