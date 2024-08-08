Серия Find X8 будет иметь различные дисплеи, начиная от плоских и заканчивая с микроизгибом.

Ожидается, что Oppo, один из популярных производителей смартфонов, представит свою новую серию Find X8 в октябре этого года в Китае. Согласно полученным сообщениям, линейка будет состоять из трёх моделей: Find X8, Find X8 Pro и Find X8 Ultra, что на одну модель больше, чем в предыдущей серии Find X7.

реклама

А теперь инсайдер Digital Chat Station (DCS) поделился подробностями о серии X8 в своём посте на Weibo. По данным DCS, прототипы этих телефонов в настоящее время используют дисплеи от Beijing Oriental Electronics (BOE) и Tianma Microelectronics (TM). Дисплей 2K 8T LTPO от BOE с новой подложкой обеспечивает значительное улучшение качества отображения, яркости и затемнения. Кроме того, экран окружен сверхтонкими рамками со всех четырёх сторон.

При этом серия Find X8 будет иметь различные дисплеи, включая плоские экраны 1,5K, немного изогнутые экраны 1,5K и немного изогнутые экраны 2K, которые, вероятно, будут соответствовать моделям Find X8, X8 Pro и X8 Ultra. На вопрос о различиях между Find X8 и X8 Pro DCS ответил, что Pro-вариант будет иметь двойные перископические телеобъективы, ультразвуковой сканер с отпечатками пальцев на экране и более ëмкую батарею.

Find X8 Ultra, выпуск которого ожидается в январе 2025 года, скорее всего, будет оснащён Snapdragon 8 Gen 4. А Find X8 и Find X8 Pro будут оснащены чипсетом Dimensity 9400. Кроме того, данная серия будет оснащена аккумуляторами ёмкостью от 5600 мА*ч до 6200 мА*ч в зависимости от модели. Ожидается, что серия будет работать на Android 15 с оболочкой ColorOS 15.