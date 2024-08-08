Также того данная SoC поддерживает функцию "Еlevator Mode".

MediaTek представила свой новейший чипсет Helio G100, который уже дебютировал на смартфоне Tecno Camon 30S Pro. Этот чипсет представляет собой усовершенствованную версию Helio G99, вносящую несколько улучшений, направленных на повышение качества камер и подключений.

Helio G100 оснащён восьмиядерным процессором, состоящим из двух ядер Cortex-A76 2,2 ГГц и шести ядер Cortex-A55 2,0 ГГц. Он поддерживает оперативную память LPDDR4X и хранилище UFS 2.2, что является популярным выбором для бюджетных устройств. Максимальное разрешение дисплея остаётся на уровне 2520x1080 пикселей, как и у Helio G99. Одним из наиболее значительных улучшений Helio G100 является поддержка основной камеры с разрешением до 200 МП, что является существенным шагом вперед по сравнению с Helio G99. Кроме того, он может работать с системами двойных камер 16+16 МП и видеосъёмки 32 МП со скоростью 30 кадров в секунду.

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Helio G100 также имеет новую функцию "Elevator Mode", которая обеспечивает быстрое восстановление сотовой связи после выхода из зоны без покрытий, таких как туннели или лифты. Эта функция особенно полезна для пользователей, которые часто перемещаются по зонам с прерывистым подключением, гарантируя, что они быстрее восстановят доступ к сети. Кроме того, чипсет поддерживает две SIM-карты 4G с функциями VoLTE (передача звука по LTE) и ViLTE (передача видео по LTE), что обеспечивает растущий спрос на улучшенное качество голосовых и видеовызовов в сетях LTE.

Как известно, Helio G99 был популярен среди смартфонов среднего класса на рынке LTE благодаря своей экономической эффективности по сравнению с чипсетами Dimensity. Helio G100 сохраняет конкурентоспособную цену, значительно улучшая функции, что делает его намного привлекательным для производителей и потребителей. MediaTek уже начала поставлять Helio G100 своим клиентам, а в ближайшие недели и месяцы ожидается появление новых смартфонов с этим чипсетом.