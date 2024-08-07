Управление TENAA в Китае одобрило новый смартфон с номером модели RMX5002, который может получить название Realme 13 Plus 5G.

В этом месяце китайский бренд Realme готовится к выпуску нескольких новых устройств, включая Realme 13 Pro и Realme 13 Pro+. Однако, помимо этих моделей, компания планирует анонсировать несколько фирменных смартфонов Realme 13 для внутреннего рынка. Одним из таких устройств может стать Realme 13 5G, который недавно получил сертификацию китайской платформы 3C и TENAA под номером модели RMX3952. Теперь ещё один телефон Realme с номером модели RMX5002, предположительно Realme 13 Plus 5G, также получил одобрение от Управления TENAA в Китае.

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Согласно сертификации, Realme 13 Plus 5G будет оснащён 6,67-дюймовым дисплеем AMOLED FHD+ с разрешением 2400 x 1080 пикселей. Устройство будет работать на восьмиядерном чипе с частотой 2,5 ГГц, но его точное название пока неизвестно. Аккумулятор Realme 13 Plus 5G будет иметь фактическую ёмкость 4880 мА*ч, которая номинально будет 5000 мА*ч, с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. Что касается фотосъëмки, фронтальная камера будет 16-мегапиксельной, а задняя будет оснащена двойной системой камер с 50-мегапиксельным основным датчиком и 2-мегапиксельным вторичным датчиком.

Realme 13+ 5G будет доступен в нескольких вариантах оперативной памяти: 6 ГБ, 8 ГБ, 12 ГБ и 16 ГБ. Варианты хранения также будут разнообразными, включая 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Кроме того, устройство будет иметь слот для карты microSD. Realme 13+ 5G, скорее всего, будет иметь сканер отпечатков пальцев на дисплее для обеспечения безопасности. Устройство будет работать на Android 14 с Realme UI 5 в качестве пользовательского интерфейса. Ожидается, что размеры составят 161,7 х 74,7 х 7,6 мм, а вес составит около 185 г.