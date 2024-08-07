Redmi Note 14 прошёл сертификацию 3C в Китае.

Redmi, суббренд Xiaomi, активно работает над новой серией смартфонов Redmi Note 14 для китайского рынка. Несколько устройств с номерами моделей 24115RA8EC, 24094RAD4C и 24094RAD4C уже получили одобрение от платформы радиосертификации Китая в прошлом месяце. Кроме того, орган 3C страны сертифицировал модель 24090RA29C, которая, вероятно, будет выпущена под названием Redmi Note 14.

реклама

Интересно, что сертификация 3C для Redmi 24094RAD4C указывает на использование зарядного устройства MDY-17-EE, мощность которого рассчитана до 45 Вт. Это улучшение по сравнению с Redmi Note 13, которое поддерживает зарядное устройство мощностью 33 Вт. Более подробные характеристики в данной сертификации не раскрываются. При этом сама сертификация 3C предполагает, что устройство может быть выпущено в конце этого месяца или в сентябре.

Кроме того, различные сертификаты подтверждают, что Redmi Note 14 также будет иметь и глобальный вариант. Номера моделей 24094RAD4G и 24094RAD4I уже появились на базе данных IMEI, что указывает на то, что серия Note 14 может быть выпущена на рынках различных стран в январе 2025 года. Что касается моделей более высококлассных серий, Redmi Note 14 Pro и Note 14 Pro+ оснащены чипсетами Snapdragon 7s Gen 3 и Dimensity 7350 соответственно. Оба устройства будут иметь 50-мегапиксельную тройную камеру на задней панели и изогнутый OLED-экран с поддержкой разрешения 1,5K.