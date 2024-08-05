Его характеристики останутся примерно такими же, как у варианта GDDR6X.

В свете недавних событий в индустрии графических процессоров становится очевидным, что Nvidia сталкивается с рядом проблем, которые могут привести к выпуску и ценообразованию их будущих видеокарт. Хотя серия GeForce RTX 5000 вряд ли появится в этом году, задержка может коснуться и моделей среднего класса. Более того, ходили слухи о повышении цен на серию GeForce RTX 40 из-за нехватки памяти GDDR6X. Однако Nvidia, похоже, нашла решение, которое сможет удовлетворить потребителей.

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Согласно последним данным, Nvidia разработала вариант GeForce RTX 4070 с памятью GDDR6 VRAM со скоростью 20 Гбит/с вместо GDDR6X. Эта память будет установлена на печатной плате PG141 347. Хотя память GDDR6 немного медленнее, чем GDDR6X, со скоростью 21 Гбит/с, которая используется в обычном RTX 4070, потеря производительности соответствует минимальной. Остаётся неясным, повлечёт ли за собой такая модификация соответствующее снижение цены.

Нехватка памяти GDDR6X может также присутствовать на других моделях на базе RTX 4070, таких как RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti и RTX 4070 Ti Super. Однако пока нет информации о том, как это может отразиться на их выпуске и ценовом образовании. А для тех, кто ищет видеокарту среднего класса, возможно, будет разумным подождать до CES 2025. AMD планирует представить свои графические процессоры Radeon следующего поколения, которые, как ожидается, будут работать наравне с моделями RTX 4070. Это может привести к более конкурентоспособным ценам и большему выбору для потребителей.