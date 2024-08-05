Данная серия смартфонов Ace 5 будет анонсирована к концу этого года в Китае.

OnePlus, известный производитель смартфонов, активно работает над созданием новых моделей под брендом Ace для китайского рынка. Согласно информации от Digital Chat Station на Weibo, серия OnePlus Ace 5 будет анонсирована к концу этого года и, возможно, будет включать в себя две модели: OnePlus Ace 5 и Ace 5 Pro.

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OnePlus Ace 5, как ожидается, будет оснащён большим 6,78-дюймовым экраном 8T LTPO с разрешением 1,5K с микроизгибом. Этот дисплей обеспечивает пользователям чёткое и яркое изображение, а также плавную работу благодаря технологии LTPO. Кроме того, устройство, скорее всего, будет работать на базе мощного процессора Snapdragon 8 Gen 3, что обеспечит высокую производительность и быстродействие. Ещё одним из преимуществ модели OnePlus Ace 5 станет его аккумулятор. Согласно утечке, смартфон будет оснащён массивным аккумулятором ёмкостью 6200 мА*ч с быстрой зарядкой 100 Вт. Устройство будет оснащено 50-мегапиксельной основной камерой с большим сенсором, кроме того, смартфон будет оснащён слайдером оповещений, который является фирменной особенностью OnePlus и позволяет быстро переключаться между режимами звука и вибрации.

Хотя подробности о OnePlus Ace 5 Pro пока не разглашаются, предполагается, что он будет оснащён ещё более мощным процессором Snapdragon 8 Gen 4. Этот чип также может быть использован в OnePlus 13, который дебютирует в начале октября или ноября. В то время как Ace 5 Pro в основном фокусируется на производительности, OnePlus 13 будет универсальным устройством, включая в себя и мощные камеры. Стоит отметить, что OnePlus часто переименовывает свои устройства для рынков за пределами Китая, и при этом OnePlus Ace 5 может быть переименован в OnePlus 13R.